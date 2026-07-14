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21:17, 14 июля 2026Мир

В Германии рассказали о попытке Макрона привлечь внимание Путина

Spiegel: Макрон собрал в Париже «коалицию желающих» для привлечения внимания Путина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lionel Guericolas / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон собрал «коалицию желающих» в Париже ради привлечения внимания российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет немецкая газета Der Spiegel.

Отмечается, что темой саммита, в котором приняли участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, стала помощь Украине. Кроме того, как указывает издание, военный парад в честь Дня взятия Бастилии открыли 500 военных из «коалиции желающих», включая украинских военнослужащих.

«Так называемая "коалиция желающих" (...) хочет, чтобы ее воспринимали всерьез. Особенно президент России Владимир Путин. (...) Однако достаточно ли символических жестов и роскошных декораций, чтобы произвести впечатление на Путина?» — говорится в статье.

По словам автора материала, союзники Киева стараются изо всех сил, но при этом остаются бессильными, когда речь заходит о прекращении огня.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам заседания так называемой «коалиции желающих» заявил, что настал подходящий момент для того, чтобы начать переговоры по Украине. В то же время он добавил, что европейские страны намерены и дальше «усиливать давление на Москву».

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