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20:50, 14 июля 2026Спорт

Капитан сборной Бельгии перешел в «Манчестер Юнайтед»

Капитан сборной Бельгии Юри Тилеманс перешел в «Манчестер Юнайтед»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lee Smith / Reuters

Капитан сборной Бельгии по футболу Юри Тилеманс перешел из «Астон Виллы» в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на сайте манкунианцев.

Футболист подписал контракт с новым клубом до 2031 года. Его финансовые условия, а также же детали сделки между клубами не раскрываются.

«Подписание контракта с таким особенным клубом — это невероятное событие, кульминация многолетней преданности делу», — заявил Тилеманс.

Бельгиец выступал за «Астон Виллу» с 2023 года. В минувшем сезоне он выиграл с клубом Лигу Европы. На ЧМ-2026 Тилеманс провел пять матчей, в которых забил два мяча.

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