Жилые дома в Подмосковье отключат от электричества за долги

В подмосковных городах Подольск и Домодедово началось отключение света в местах общего пользования жилых домов, в ближайшее время такая мера будет применена для 12 зданий. Об этом сообщает РИА Новости.

Мосэнергосбыт начал прибегать к отключениям из-за крупных долгов управляющих компаний (УК) за электроэнергию: как уточняет информагентство, размер задолженности некоторых УК превышает 40 миллионов рублей. Как отмечают в ресурсопоставляющей компании, проблема с долгами УК остается нерешенной несмотря на попытки судебного взыскания.

В ближайшее время Мосэнергосбыт планирует отключить свет в местах общего пользования — подъездах, лестничных клетках и коридорах, лифтах и лифтовых холлах, подвалах и чердаках — в четырех многоквартирных домах в Домодедово и восьми в Подольске.

Ранее сообщалось об оригинальном способе взыскания долгов за услуги ЖКХ, освоенном коммунальщиками и судебными приставами Владимира. Чтобы вызвать на контакт должника за газ, который игнорировал претензии УК, они воспользовались помощью сотрудников МЧС: те проникли в квартиру через окно и открыли дверь приставам.

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