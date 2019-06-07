Горячую воду в России пообещали отключать раз в два года

Полностью отменить профилактические отключения горячей воды в России невозможно, но в перспективе прерывать водоснабжение будут реже — раз в два года, а не ежегодно. Об этом заявил заместитель главы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров, передает «Интерфакс».
Чиновник отметил, что и периоды отключений станут короче. «Будущие технологии могут предложить нам сценарий, когда мы будем сокращать проведение работ (на тепловых сетях — прим. "Ленты.ру")», — цитирует Егорова агентство.
Замглавы Минстроя сообщил, что в некоторых регионах страны и ряде районов Москвы горячую воду уже отключают один раз в два года. «Однако все зависит от состояния систем ЖКХ в конкретном городе», — подчеркнул он, выразив надежду на то, что в конечном итоге отключения будут проводиться раз в несколько лет.
В феврале текущего года Андрей Чибис, тогда занимавший пост замглавы Минстроя, заявлял, что срок летних отключений горячей воды в России может быть сокращен до трех дней. Чиновник рассказывал, что в стране разрабатываются технологии, которые позволят оптимизировать процессы управления коммунальными сетями. Это в свою очередь сделает возможным радикальное уменьшение сроков отключения воды.