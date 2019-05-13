В Москве начали отключать горячую воду

В многоквартирных домах Москвы начались сезонные отключения горячей воды для подготовки коммуникаций к отопительному сезону. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

График отключений расписан с мая по август, сервис, с помощью которого можно узнать даты для конкретного дома, размещен на сайте мэрии.

В большинстве столичных квартир горячей воды не будет десять дней, при этом в домах с альтернативным трубопроводом этот срок может быть уменьшен.

В некоторых квартирах воду летом 2019 года отключать не будут. «Это возможно благодаря резервным трубам, по которым горячая вода поступает в квартиры во время ремонта основной системы», — отмечается в сообщении мэрии.

Отключения горячей воды проводятся по всей стране, срок таких отключений не превышает 14 дней. Эти сроки время от времени обещают сократить. Так, в феврале 2019-го заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис (на момент публикации — исполняющий обязанности губернатора Мурманской области. — Прим. «Ленты.ру») заявлял о том, что в России идет работа над технологиями, позволяющими сократить сроки отключения вплоть до трех дней. «Все привыкли, что на две недели отключаем горячую воду. Но за это время коммунальные службы не получают плату и выручку за горячую воду, да и людям некомфортно», — отметил чиновник.

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