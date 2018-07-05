К памятнику Мосводоканала возложили похоронный венок горячей воде

Участники сообщества «10 дней без горячей воды» во «ВКонтакте» возложили похоронный венок с надписью «Горячая вода — помним, любим, скорбим» к памятнику у здания Мосводоканала и опубликовали соответствующие фото в паблике.

«В крупных западных мегаполисах эта проблема давно решена», — рассказали организаторы акции TJ. Молодые люди собираются приносить новые венки раз в две недели, пока плановое отключение горячей воды будет продолжаться.

Один из пользователей сети отметил в комментарии к снимкам с акции, что Мосводоканал не имеет отношения к отключениям. «Питьевая вода, очистка сточных вод. При чем тут горячая вода», — написал он.

В столице горячее водоснабжение отключается Московской объединенной энергетической компанией (МОЭК) в рамках подготовки к отопительному сезону. «В нескольких тысячах зданий на время проведения ремонтно-профилактических работ горячая вода не отключается», — отмечается на сайте МОЭК.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!