График отключения горячей воды в Москве скорректировали под чемпионат мира

В Москве график отключения горячей воды летом 2018 года скорректировали с учетом матчей чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК).

В пресс-службе заявили, что собираются обеспечить «максимальный комфорт жителей, гостей столицы и участников соревнований». МОЭК не отказалась от профилактических работ и подготовила специальную программу гидравлических испытаний и обслуживания оборудования «с учетом многочисленных зон расположения спортивных объектов, тренировочных баз и гостиниц».

Компания отметила, что горячей воды в домах не будет не дольше десяти дней. За это время на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах будут проводиться профилактические и капитальные ремонты, диагностика магистральных и разводящих сетей, перекладка трубопроводов.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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