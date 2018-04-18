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Черчесов собрался конкурировать с Германией на чемпионате мира-2018

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Станислав Черчесов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что российская команда попытается составить конкуренцию немецкой сборной на чемпионате мира — 2018. Слова российского специалиста приводит «Чемпионат.com».

«Мы ждем ЧМ-2018, ждем Германию и моего друга Йоахима Лева (главный тренер сборной Германии — прим. «Ленты.ру»). Говорят, что в футбол играют все, а побеждают немцы. В этот раз мы попробуем составить конкуренцию», — сообщил Черчесов в рамках футбольного вечера, который прошел в посольстве Германии в Москве.

Тренер национальной команды также прокомментировал поражения россиян от ведущих сборных в товарищеских матчах. По его мнению, в игре со слабым соперником тяжело понять собственный уровень.

«Будь судьи получше, Аргентине не проиграли бы. Кстати, Германия тоже проиграла бразильцам весной», — добавил 54-летний специалист.

Сборная Германии — текущий обладатель кубка мира. Команда под руководством Лева также одержала победу в Кубке конфедераций, который проходил в России летом 2017 года.

Чемпионат мира, хозяйкой которого является Россия, пройдет с 14 июня по 15 июля. Российская сборная в групповом этапе встретится с командами Египта, Уругвая и Саудовской Аравии. Сборная Германии в свою очередь поспорит за выход в следующий этап со сборными Швеции, Южной Кореи и Мексики.

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