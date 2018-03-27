Черчесов нашел объяснение поражению от Франции

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что уровень игры его команды в товарищеском матче с Францией позволил бы победить более слабого соперника. Слова специалиста передает «Чемпионат».

«Не каждый раз мы играем с Бразилией и Францией, поэтому мы старались побольше атаковать — в нашей группе на чемпионате мира таких команд не будет. Если после матча в Москве качество игры нас не устроило, то сегодня мы сыграли лучше. Если бы против нас играла не такая сильная сборная, то результат при такой игре мог быть другим», — заявил Черчесов.

Специалист заявил, что ему не в чем упрекнуть футболистов. «Сегодня у нас был лучше выход в атаку, лучше держали мяч. Мы лучше сегодня открывались, по-моему, это так», — подчеркнул Черчесов.

Ранее 27 марта сборная России проиграла команде Франции со счетом 1:3. Встреча прошла на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге. Она началась с минуты молчания в память о погибших в пожаре в торговом центре в Кемерове.

В предыдущей товарищеской встрече команда Черчесова проиграла бразильцам со счетом 0:3. Перед стартом чемпионата мира россияне также сыграют с Австрией и Турцией.

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