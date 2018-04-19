Рэпер Баста исполнит гимн на чемпионате мира-2018

Российский хип-хоп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, споет российский вариант гимна чемпионата мира по футболу-2018. Об этом рэпер сообщил на своем Instagram-аккаунте.

«Русскоязычная версия официального гимна Coca-Cola для Чемпионата мира по футболу-2018 готова! Премьера трека состоится уже 11 мая», — заявил Баста.

Англоязычную версию гимна — композицию «Colors» — исполнит Джейсон Деруло. Песня прозвучит на стадионе «Лужники» в преддверии матча-открытия турнира между сборными России и Саудовской Аравии.

В 2015 году в коллаборации с другим рэпером Смоки Мо Баста представил гимн спортивного телеканала «Матч ТВ». Композиция получила название «Финальный матч».

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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