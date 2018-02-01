Объявлены стартовые пятерки на Матч звезд Единой лиги ВТБ

Тренеры Василий Карасев и Саша Обрадович определили стартовые пятерки команд «Звезд России» и «Звезд Мира» на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщает пресс-служба лиги.

С первых минут на площадку в составе «Звезд России» выйдут Дмитрий Хвостов («Локомотив-Кубань»), Алексей Швед («Химки»), Сергей Карасев («Зенит»), Никита Курбанов и Андрей Воронцевич (оба — ЦСКА). Помимо них, в команду российских звезд вошли такие игроки, как Антон Понкрашов, Сергей Моня, Петр Губанов и другие.

В стартовую пятерку «Звезд Мира» вошли Хоакин Колом из УНИКСа, Нандо Де Коло (ЦСКА), Коти Кларк из «Автодора», Энтони Гилл («Химки») и Фрэнк Элегар («Локомотив-Кубань»). За легионеров также сыграют Серхио Родригес, Марди Коллинз, Дрю Гордон и ряд других баскетболистов.

Матч пройдет 17 февраля в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. На мероприятии запланировано выступление рэпера Басты.

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