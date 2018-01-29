Названы имена главных тренеров на Матч звезд Единой лиги ВТБ

Главными тренерами команд на Матче звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ в Санкт-Петербурге станут Василий Карасев и Саша Обрадович. Об этом сообщается на сайте турнира.

Наставник «Зенита» Карасев возглавит команду «Звезд России», а главный тренер «Локомотива-Кубани» — «Звезд Мира». 1 февраля тренеры назовут стартовые пятерки каждой из команд.

Генеральный директор лиги Илона Корстин считает примечательным, что на Матче звезд существует ротация, позволяющая проявить себя наставникам из разных команд.

На данный момент Карасев считается лучшим российским тренером турнира. «Локомотив-Кубань» занимает первое место в турнирной таблице, а «Зенит» идет четвертым.

В составе команды «Звезд России» выступят: Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин (оба — «Локомотив-Кубань»), Антон Понкрашов (УНИКС), Иван Ухов («ПАРМА»), Алексей Швед («Химки»), Сергей Карасев («Зенит»), Никита Курбанов, Андрей Воронцевич (оба — ЦСКА), Артем Клименко («Автодор»), Петр Губанов («Нижний Новгород»).

За «Звезд Мира» сыграют: Серхио Родригес, Нандо де Коло (оба — ЦСКА), Хоакин Колом (УНИКС), Коди Миллер-Макинтайр («ПАРМА»), Джастин Картер («Астана»), Марди Коллинз («Локомотив-Кубань»), Дрю Гордон («Зенит»), Коти Кларк («Автодор»), Фрэнк Элегар («Локомотив-Кубань»), Энтони Гилл («Химки»).

Матч звезд пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге в спорткомплексе «Юбилейный».

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