Bwin Россия стала партнером Единой лиги ВТБ в сезоне-2017/18

Компания bwin Россия получила статус официального партнера Единой лиги ВТБ в категории «Букмекер» в сезоне-2017/18. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

О начале сотрудничества было объявлено перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Химками» и ЦСКА, состоявшемся 6 ноября. В торжественной церемонии приняли участие президент баскетбольного турнира Сергей Кущенко и генеральный директор bwin Россия Дмитрий Сергеев.

«Поддержка спорта и, в частности, партнерство со спортивными лигами и федерациями — один из приоритетов для bwin на новом рынке. Мы прошли большой путь с момента презентации бренда до запуска и в ближайшие дни начнем предлагать нашим клиентам мировой букмекерский продукт», — прокомментировал заключение соглашения генеральный директор bwin Россия Дмитрий Сергеев.

«Мы рады приходу bwin в Россию и старту наших партнерских отношений. Уверен, аудитория по достоинству оценит сервис, который пользуется такой высокой популярностью по всему миру. Для нас особенно важно получить партнера со столь богатой экспертизой в спортивном маркетинге. Уверен, наше сотрудничество будет взаимовыгодным и эффективным», — отметил президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Букмекерский бренд bwin будет представлен на рекламных поверхностях баскетбольных площадок в течение нынешнего сезона. Кроме того компания получит возможность проводить мероприятия для болельщиков, а также поддержит «Матч всех звезд» Единой лиги ВТБ, который пройдет в Санкт-Петербурге в феврале 2018 года.