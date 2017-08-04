Букмекерская компания bwin стала партнером турнира Sochi Hockey Open 2017

Букмекерская компания bwin Россия получила статус официального партнера предсезонного хоккейного турнира Sochi Hockey Open 2017. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру.»

Мы планомерно идем по пути развития нашей компании и в своей стратегии фокусируемся на работе с ведущими клубами и федерациями. Турнир в Сочи — главный предсезонный хоккейный турнир, и мы рады заключению взаимовыгодного

соглашения. Уже грядущей осенью мы приступим к приему интерактивных ставок», — заявил генеральный директор bwin Россия Дмитрий Сергеев.

Соревнования пройдут с 5 по 9 августа. В турнире примут участие шесть команд: олимпийская сборная России, «Сочи», «Металлург» (Магнитогорск), СКА (Санкт-Петербург), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) и сборная Канады.

Компания bwin, основанная в 1997 году, – ведущий игорный онлайн-оператор и один из самых популярных брендов в мировой беттинг-индустрии. Бренд bwin принадлежит крупнейшему игровому холдингу GVC.