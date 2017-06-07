Букмекерская компания bwin начнет работать в России с сентября

Международный онлайн-букмекер bwin начнет принимать интерактивные ставки на территории России с сентября 2017 года. Об этом рассказал CEO российского отделения компании Дмитрий Сергеев, слова которого передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сейчас на сайте доступна предварительная регистрация пользователей. Полностью начать работу мы планируем в сентябре этого года, однако точных дат пока называть не буду», — заявил Сергеев.

Также CEO компании отметил, что переговоры между с GVC Holdings шли около двух лет. В развитие bwin Russia будет вкладываться порядка 10 миллионов евро в год.

Это первый случай легального выхода на российский рынок крупного зарубежного букмекера. Оператор будет вести деятельность совместно с ООО «Диджитал Беттинг», входящим в холдинг A&NN Investments и при участии Rambler & Co. Все структуры принадлежат бизнесмену Александру Мамуту.