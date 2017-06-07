Иностранная букмекерская компания впервые станет доступна россиянам

Международный онлайн-букмекер bwin начнет принимать интерактивные ставки на территории России. Об этом сообщает «Коммерсант».

Это первый случай легального выхода на российский рынок крупного зарубежного букмекера. Оператор будет вести деятельность совместно с ООО «Диджитал Беттинг», входящим в холдинг A&NN Investments и при участии Rambler & Co. Все структуры принадлежат бизнесмену Александру Мамуту.

Исполнительный директор по развитию Rambler & Co Дмитрий Сергеев оценил аудиторию ресурсов Rambler & Co примерно в 5 миллионов пользователей, интересующихся спортом. Он рассчитывает, что bwin займет значительный сегмент на рынке онлайн-ставок по выручке в первые три года.

Букмекерская компания будет оперировать по лицензии компании bwin.party на доменном имени bwin.ru. Структуры Мамута планируют вложить в ее развитие около 10 миллионов евро в год, а bwin.party предоставит технологическую платформу и бренд, получая часть прибыли Безубыточности планируется достичь через три года.

Букмекер bwin является частью GVC Holdings — игорной онлайн-компании со штаб-квартирой на острове Мэн (Великобритания).