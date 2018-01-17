Баста споет на Матче звезд Единой лиги ВТБ в Санкт-Петербурге

Рэпер Баста выступит 17 февраля на Матче звезд Единой лиги ВТБ в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте vtb-league.com.

«Мы называем предстоящий Матч Всех Звезд — «Три Б». Баскетбол, балет и Баста! Три эти составляющие сделают шоу в Санкт-Петербурге незабываемым. Билеты лучше покупать заранее, на всех может не хватить», — сказал президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Он уточнил, что в «Юбилейном» Баста споет «Моя игра» и другие свои хиты. «Баста отлично подходит для нашего сегмента болельщиков — мы ждем 17 февраля и любителей его творчества и фанатов баскетбола и просто тех, кто любит качественное спортивное шоу», — добавил Кущенко.

Известный рэпер, битмейкер и композитор в апреле 2017 года собрал 36-тысячный «Олимпийский» и стал лучшим музыкантом года по версии авторитетного издания GQ. Баста уже давно перерос рамки одного музыкального направления и в своем творчестве талантливо соединяет элементы рэпа, рока и современной поп-культуры.

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет на арене «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 17 февраля.