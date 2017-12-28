Чернокожий баскетболист в окружении русских перепел хит «Стекловаты»

Баскетболисты краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» перепели песню «Новый год» группы «Стекловата». Видео появилось на YouTube-канале железнодорожников.

В съемке ролика приняли участие американец Тревор Лэйси, а также россияне Иван Нелюбов, Павел Антипов и Дмитрий Кулагин. Спортсмены дали своему коллективу название «Стекломотив».

«"Локо" чтит традиции и не стесняется обращаться к классике. С праздником, локосемья, и пусть Новый-новый-новый-новый год все мечты исполнит», — гласит описание видео.

28 декабря «Локомотив-Кубань» со счетом 99:64 разгромил сербский «Партизан» в заключительном матче группового этапа Еврокубка. Таким образом, краснодарцы выиграли 10 матчей Еврокубка из 10 и продолжат борьбу за трофей в раунде плей-офф. В Единой лиге ВТБ «Локо» идет на втором месте, уступая только московскому ЦСКА.

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