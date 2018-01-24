По итогам голосования болельщиков и журналистов определился состав участников Матча звезд Единой лиги ВТБ. Об этом в среду, 24 января, сообщается на сайте турнира.

Формат мероприятия предполагает матч между двумя командами — «Звезд России» и «Звезд мира». В состав каждого коллектива вошли по 10 игроков. Еще четверо спортсменов (по два в каждую команду) попадут на Матч звезд, получив специальное приглашение (wild card) от Единой лиги ВТБ.

В составе команды «Звезд России» выступят: Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин (оба — «Локомотив-Кубань»), Антон Понкрашов (УНИКС), Иван Ухов («ПАРМА»), Алексей Швед («Химки»), Сергей Карасев («Зенит»), Никита Курбанов, Андрей Воронцевич (оба — ЦСКА), Артем Клименко («Автодор»), Петр Губанов («Нижний Новгород»).

За «Звезд Мира» сыграют: Серхио Родригес, Нандо де Коло (оба — ЦСКА), Хоакин Колом (УНИКС), Коди Миллер-Макинтайр («ПАРМА»), Джастин Картер («Астана»), Марди Коллинз («Локомотив-Кубань»), Дрю Гордон («Зенит»), Коти Кларк («Автодор»), Фрэнк Элегар («Локомотив-Кубань»), Энтони Гилл («Химки»).

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет на арене «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 17 февраля.

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