Минстрой пообещал сократить отключения горячей воды до двух дней

Министерство строительства и ЖКХ России планирует сократить сроки отключения горячей воды до двух-трех дней к 2022-2025 годам. Об этом заявил заместитель главы министерства Андрей Чибис, сообщает ТАСС. Он добавил, что сокращение этого периода будет происходить поэтапно.

«Первая задача, которая точно поставлена, и мы это нормативно урегулируем, то есть это будет нормой, за неисполнение которой налагаться штрафные санкции — это снижение срока в два раза», — сказал Чибис. Максимальный срок отключения на семь дней будет официально закреплен по всей России к 2020 году.

«Далее мы попробуем вообще не отключать воду. То, что мы придем от семи дней к двум дням — это реалистично. Чтобы прийти к минимальному отключению или двое-трое суток — это вопрос 2022-2025 годов», — подчеркнул замглавы Минстроя.

В июле жители дома в Мурманске вывесили из окна плакат «Путин помоги! Уже год нет горячей воды!». Впоследствии они рассказали, что вода в доме появилась, но только на один день и на 20 минут.