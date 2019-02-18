Россиянам пообещали новые сроки отключения горячей воды

Срок летних отключений горячей воды в России может быть сокращен до трех дней. Об этом заявил в интервью газете «Известия» заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис.

По словам чиновника, в стране разрабатываются технологии, которые позволят оптимизировать процессы управления коммунальными сетями. Это, в свою очередь, сделает возможным радикальное сокращение сроков отключения воды.

«В этом очень заинтересованы сами коммунальные компании, — отметил замминистра. — Все привыкли, что на две недели отключаем горячую воду. Но за это время коммунальные службы не получают плату и выручку за горячую воду, да и людям некомфортно».

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Чибис сообщил, что эксперимент по уменьшению периода отключения воды в 2018-м был проведен в некоторых микрорайонах трех российских городов. «Были даже ситуации, где удалось сократить до трех дней», — подчеркнул чиновник, добавив, что внедрение новой схемы отключения воды не потребовало существенных инвестиций — достаточно оказалось применения смарт-решений, «которые позволяют и выручку сохранить, и людям комфорт обеспечить».

Ежегодные отключения горячей воды на срок до 14 дней практикуются в городах со времен СССР, они обусловлены необходимостью профилактического и капитального ремонта систем теплоснабжения. Традиционно в период прерывания подачи воды возрастает спрос на водонагреватели, бойлеры, ведра и тазики.

Последние, согласно опубликованным в середине июля 2018-го данным, являются наиболее популярными среди жителей городов, страдающих от невозможности помыться обычным способом.

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