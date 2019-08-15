В Москве нашли доступное жилье за 60 миллионов рублей

Стоимость жилья в московских новостройках комфорт-класса, который традиционно причисляют к демократичному ценовому сегменту, достигает 60 миллионов рублей. Об этом сообщается в материалах компании Est-a-Tet, присланных в редакцию «Ленты.ру».

Самая дешевая первичная квартира комфорт-класса столицы стоит, по данным компании, три миллиона рублей. В таком бюджете можно приобрести жилье в одной из новостроек Западного административного округа. Ценовой рекордсмен сегмента — квартира стоимостью 60,9 миллиона рублей в одном из ЖК Юго-Западного административного округа.

Аналитики Est-a-Tet подчеркивают, что это не единственное столичное предложение комфорт-класса в такой ценовой категории: максимальный бюджет в этом сегменте для Северо-Западного административного округа составляет 55,5 миллиона рублей, для Западного округа — 42,5 миллиона, а для Северного — 40,8 миллиона рублей.

Ранее в агентстве недвижимости «Миэль» проанализировали ценовую структуру первичного рынка жилья в Москве. Как показала статистика компании, к наиболее дешевому сегменту «эконом» в 2019 году относится 4,7 процента всех столичных новостроек. На долю комфорт-класса, также позиционирующегося как доступный, пришлось 48 процентов предложения. Еще 47 процентов составила доля более престижного бизнес-класса.

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