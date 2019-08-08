В Москве активизировались квартирные мошенники

За последние пять лет количество мошеннических сделок на московском рынке вторичного жилья увеличилось на 7,5 процента, следует из материалов агентства «ИНКОМ», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают риелторы, одна из стремительно набирающих популярность схем обмана — хищение квартир посредством незаконного получения электронных подписей собственников недвижимости. «Прогресс не стоит на месте, в век интернета и всеобщей автоматизации можно, во-первых, узнать необходимую информацию практически о любом человеке или объекте, а во-вторых — оформить сделку, не отходя от компьютера. С одной стороны, это сильно упрощает нам жизнь, а с другой — открывает перед махинаторами новые горизонты», — поясняют эксперты.

Кроме того, указывают в «ИНКОМ», на рынке по-прежнему используются проверенные временем мошеннические схемы: сделки с участием собственников, состоящих на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансерах, продажа квартиры с нарушением прав наследования, продажа объектов с неясной юридической историей, «липовая» покупка квартиры по жилищному сертификату, притворные сделки с подменой договора продажи договором дарения.

Материалы по теме Не устояла Лучшая следовательница Москвы сколотила банду. Они украли 44 квартиры

По наблюдениям риелторов, в число граждан, наиболее часто страдающих от действий аферистов, входят одинокие пожилые люди, а также представители социально неблагополучных категорий населения (алкоголики, наркоманы). В то же время есть лица, которых махинаторы стараются не вовлекать в свои противоправные действия, — это, например, члены многодетных семей.

Среди сегментов жилья, где мошенники наиболее активны, эксперты выделяют экономкласс (устаревший жилищный фонд, особенно «хрущевки»), реже совершаются хищения в классе «комфорт». Владельцы квартир бизнес-класса и более высоких ценовых категорий крайне редко становятся участниками мошеннических сделок.

Президент Владимир Путин в июле подписал закон о цифровой подписи при сделках с недвижимостью, призванный защитить россиян от мошеннических схем. Отныне переоформить квадратные метры на основании поданного в электронной форме заявления можно будет только в том случае, если собственник заранее уведомил об этом Росреестр.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!