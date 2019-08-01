Россиянин втихую построил многоэтажный дом и заработал 100 миллионов рублей

В Сочи направлено в суд дело в отношении 59-летнего местного жителя, нелегально построившего многоквартирный дом. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Как выяснила прокуратура, мужчина возвел семиэтажное здание, не зарегистрировавшись ни в качестве застройщика, ни даже как индивидуальный предприниматель. Несмотря на это, ему удалось построить дом и продать в нем 38 квартир. Таким образом он выручил более 95 миллионов рублей. Строительство и реализация жилья осуществлялись в период с апреля 2011-го по январь 2017 года.

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Вину в совершенном преступлении — ведении предпринимательской деятельности без регистрации — обвиняемый признал. Уголовное дело в отношении сочинца направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также штраф в размере до 80 тысяч рублей.

Незаконное строительство — бич курортных городов Краснодарского края. Зачастую нелегально возведенный дом выявляют только на финальном этапе реализации проекта, когда все квартиры в нем уже проданы. Весной 2017-го аналогичное мошенничество было раскрыто в Сочи. Тогда в результате действий троих застройщиков-аферистов пострадал 41 человек. В 2018-м по такой же схеме обманули около 30 покупателей квартир в Анапе.

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