Российский чиновник отдал памятник культуры под застройку и попался

В Ярославской области завершилось следствие по делу в отношении бывшего главы Переславского района Владимира Денисюка. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Уточняется, что чиновник в феврале 2017-го незаконно выдал разрешение на строительство двух жилых домов на территории объекта культурного наследия федерального значения «Селище "Клещино"», которое датируется Х—ХII веками.

Стройка привела к уничтожению культурного слоя, материальный ущерб оценивается в 2,8 миллиона рублей.

«Противоправные действия обвиняемого нарушили конституционные права каждого на доступ к культурным ценностям, а лично им нарушена его конституционная обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры», — отмечается в материалах СК.

В ходе расследования были собраны доказательства незаконной деятельности бывшего главы района, дело направлено в суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, на его имущество наложен арест в размере, равном сумме ущерба.

Денисюку предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий»).

Согласно ранее опубликованному рейтингу аналитиков сервиса Tvil, Ярославль в текущем году вошел в тройку самых культурных направлений России, уступив только Санкт-Петербургу и Казани.

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