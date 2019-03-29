Российский губернатор объяснился за «праздник газификации» посреди трущоб

Глава Калининградской области Антон Алиханов не мог уйти с торжественного открытия газовой трубы посреди трущоб в Советске из уважения к присутствовавшим на мероприятии местным жителям. Об этом он рассказал в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

«Мне за это не стыдно, потому что это не результат моего правления. К этому виду этот дом шел долгие-долгие годы», — отметил Алиханов. Он также заявил, что поговорил с главой администрации о произошедшем.

«Главу администрации мы напрямую наказать не можем, думаю, наш с ним разговор он будет долго помнить, главное, чтобы эффект был от этого разговора», — добавил губернатор. Он отметил, что на ремонт фасадов зданий в Советске дополнительно выделят 100 миллионов рублей.

В четверг, 28 марта, чиновники Советска устроили церемонию пуска газа в 190 жилых домов. Все это происходило на фоне серого пейзажа, железных заборов, разбитых сараев, разрушенных и облезлых зданий.

Отмечалось, что раньше из-за отсутствия газа местным жителям приходилось платить колоссальные суммы за отопление зимой. Некоторые получали счета на 18 тысяч рублей в месяц. Эти траты должны снизиться до 4 тысяч.

Антон Алиханов назначен на должность губернатор Калининградской области 29 сентября 2017 года. С 6 октября 2016 года по 28 сентября 2017-го он временно исполнял обязанности руководителя региона.

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