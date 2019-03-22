Врио главы Забайкалья снова расплакался из жалости к россиянам

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов снова расплакался во время общения с многодетной матерью из Читы Ольгой Сережиной, которая днем ранее рассказала ему о своих жилищных проблемах и трехлетней дочери с инвалидностью. Об этом женщина сообщила радиостанции «Говорит Москва».

Глава региона лично приехал к женщине и расчувствовался, когда побывал у нее в гостях и увидел ее дочь. «Я взяла Ксюшу на руки. Он спросил, почему заболел ребенок менингитом. Я начала ему объяснять, объяснять последствия, заплакала сама, заплакал он, заплакала с ним подчиненная женщина. Так что не только он один плакал сегодня. Рыдали все», — сказала Сережина.

Она отметила, что чиновник обещал помочь с реабилитацией ребенка и выяснить, почему ее семью сняли с очереди на получение жилья и заселили в аварийный барак. «На прощание он мне сказал: "не переживайте, Ольга Петровна, это только начало, мы все решим"», — добавила женщина.

Youtube / Забайкалье Новости региона

21 марта во время встречи чиновника с населением Сережина сообщила Осипову, что попала в трудную жизненную ситуацию и ни власти, ни врачи ей не помогают. Она рассказала, что у нее семь детей, одна из дочерей переболела менингитом и стала лежачим инвалидом. Семья живет в разваливающемся аварийном здании, где из коммуникаций только центральное отопление. Чтобы у девочки не образовались пролежни, ее приходится обтирать влажными салфетками, потому что дома воды нет. При этом в 2017 году ее сняли с учета как нуждающуюся в жилье, хотя она стояла в очереди девять лет. После ее рассказа губернатор прослезился и сказал, что получает очень много писем от россиян, где они пишут о своих трагедиях и проблемах, но помочь всем не получается.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!