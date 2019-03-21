Врио главы Забайкалья расплакался от писем нуждающихся россиян

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов расплакался после рассказа многодетной матери из Читы о ее тяжелой жизни в аварийном доме с ребенком-инвалидом и еще шестью детьми. Прямая трансляция велась на YouTube-канале «Забайкалье. Новости региона».

Женщина рассказала, что ее трехлетний ребенок переболел менингитом, стал инвалидом и требует медицинского ухода, а «медицина не помогает». Семья живет в разваливающемся доме, где из коммуникаций есть только центральное отопление. Чтобы у лежачего мальчика не образовались пролежни, его тело протирают влажными салфетками, потому что воды в здании нет.

Youtube / Забайкалье Новости региона

Россиянка добавила, что в 2008 году районная администрация поставила ее на учет как нуждающуюся в жилье, но она прописана по другому адресу. В 2017 году ее сняли с очереди. По какой причине, женщина не уточнила.

Осипов живо отреагировал на историю многодетной матери и поручил своим подчиненным «всеми силами» решить ее жилищный вопрос и предоставить ребенку-инвалиду медицинскую помощь. Чиновник отметил, что получает множество писем от россиян, в которых они рассказывают о своих проблемах, трудностях и трагедиях. После этого он расплакался и некоторое время не мог договорить начатое. «Самое тяжелое то, что мы... не можем всем помочь», — закончил он.

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