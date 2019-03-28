Российские чиновники торжественно открыли газовую трубу посреди трущоб и руин

Чиновники города Советск в Калининградской области устроили церемонию пуска газа в 190 жилых домов, в которой принял участие губернатор Антон Алиханов. Все это происходило на фоне серого пейзажа, железных заборов, разбитых сараев, разрушенных и облезлых зданий. Видеозапись с места празднества опубликовал «Новый Калининград».

Издание отмечает, что раньше из-за отсутствия газа местным жителям приходилось платить колоссальные суммы за отопление зимой. Некоторые получали счета на 18 тысяч рублей в месяц. Эти траты должны снизиться до 4 тысяч.

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