Рабочие закрасили просьбу Путину на аварийном доме, ничего не починили и уехали

В Пензе неизвестные написали на фасаде аварийного дома «Путин, помоги людям» в надежде, что власти и управляющая компания обратят внимание на плачевное состояние их жилья, однако коммунальщики просто закрасили надпись и ремонтировать ничего не стали, сообщается в группе молодежной организации «Поколение нового времени» во «ВКонтакте».

«Причем закрашивали броскую надпись прямо из ковша трактора, что строго запрещено по технике безопасности. Видимо, на приезд автовышки не было времени», — говорится в публикации.

Ранее жильцы дома смонтировали и опубликовали в сети ролик с рассказом об ужасных условиях, в которых им приходится жить. Постройка XIX века разваливается на глазах, по стенам идут огромные трещины, плывет фундамент, протекает крыша, отваливается штукатурка, выпадают кирпичи, а чиновники и коммунальщики ничего не делают.

В видео говорится, что дом снят с капитального ремонта и ранее был включен в программу по расселению аварийного жилья. Однако потом «решением какой-то тайной комиссии» его из программы исключили. Жители несколько лет пытались достучаться до властей, а теперь стали покидать свои квартиры, потому что в здании опасно находиться.

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