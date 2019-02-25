Российская бюрократия лишила подтопленцев жилья

Администрация Краснодарского края под разными предлогами стала отказывать пострадавшим от октябрьского потопа в выдаче сертификатов на приобретение нового жилья. Им пришлось обращаться в суд, чтобы добиться государственной поддержки, сообщает «Радио Свобода».

По данным издания, только 17 из 163 семей получили новое жилье сразу, остальным пришлось обращаться в суд, чтобы добиться поддержки от государства.

23 февраля суд постановил включить многодетную семью Юлии Булах из села Кривенковское в список на выдачу нового жилья. Их дом признали аварийным за несколько месяцев до наводнения, из-за чего отказали в сертификате на новое жилье как подтопленцам.

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Многодетной семье Коротиных отказали в сертификате, потому что по документам их дом был расселен и находился в аварийном состоянии. По краевому закону Краснодарского края от 28 ноября 2018 года «О мерах государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, лишившихся жилого помещения в результате ЧС», право на получение поддержки имеют только зарегистрированные жильцы дома. В пострадавшем доме был прописан только муж, жене не разрешили оформить прописку ни на нее, ни на детей. Коротины получили через суд по 110 тысяч рублей за утраченное имущество, но до сих пор живут в пункте временного размещения.

Как рассказал изданию адвокат Евгений Витишко, защищающий интересы сразу нескольких пострадавших семей, все дело в неудачных формулировках краевого закона, принятого в июле 2015 года. Так, если собственник дома уехал на заработки в соседний город, то компенсация ему не положена. Если же пострадавший потерял несколько квартир, то ему компенсируют только ту, в которой он находился во время стихийного бедствия.

В октябре 2018 года в Краснодарском крае из-за сильных ливней с грозами и шквалистым ветром произошло подтопление свыше полутора тысяч жилых домов в Туапсинском, Апшеронском районах, а также в населенных пунктах городского округа Сочи. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Правительство региона заявило об оперативном оказании помощи всем пострадавшим, в том числе о замене утраченного жилья новым. В ноябре 2018 года жители Сочи пожаловались на отсутствие помощи после наводнения.

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