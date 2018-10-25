Власти Сочи забили тревогу

Мэр Сочи Анатолий Пахомов в связи с паводком постановил ввести в городе режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию предоставленного властями постановления.

Режим вводится с 25 октября до особого распоряжения.

Из-за подтопления в городе нарушено движение автомобильного транспорта, местные водители выстраиваются в очереди на заправках, из-за чего на некоторых АЗС наблюдается дефицит топлива; кроме того, как минимум на два дня прекращены автобусные рейсы из Сочи в другие населенные пункты. Помимо этого, город временно остался без железнодорожного сообщения, но чиновники обещают, что оно будет восстановлено в ночь на 26 октября.

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Также сочинцы опасаются возникновения дефицита продуктов в магазинах и активно раскупают продовольствие, однако власти, как передает «Интерфакс», заявляют, что проблем с обеспечением города всем необходимым нет. «Не имеется повода для того, чтобы население создавало ажиотаж в магазинах», — сказал мэр Пахомов. Вместе с тем в Сочи введен контроль за предприятиями оптовой торговли.

«В среднем, запасов бакалеи имеется на 7-14 дней. Продуктов долгосрочного хранения — на 7-10 дней. Сыров и колбасных изделий — на семь дней. Масложировой продукции — на 5-7 дней», — добавил глава города.

Обрушившиеся на Краснодарский край ливни привели к подтоплению в Туапсинском и Апшеронском районах и в Сочи. Попавших в зону бедствия жителей эвакуируют, тем не менее, по данным экстренных служб региона, погибли два человека, еще три пострадали и один пропал без вести. Подтоплены почти две тысячи домов, в которых живут свыше шести тысяч человек, рушатся объекты инфраструктуры.

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