Потоп вмешался в решение судьбы руководства Сочи

Исполняющего обязанности заместителя мэра Сочи Ивана Бомбергера не могут доставить в Краснодар, где суд должен решить вопрос о его аресте. Транспортное сообщение между городами нарушено из-за наводнения, пояснил ТАСС источник, близкий к следствию.

«По мере пресечения неизвестно, когда будет заседание, потому что есть проблемы с железной дорогой. Это обусловлено стихийными бедствиями, и поэтому есть неопределенность», — сказал собеседник агентства.

Бомбергер был задержан в среду, 24 октября. Он подозревается в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса), все его решения проверяет Следственный комитет России. Дело возбуждено по факту незаконной сдачи недостроенного дома без противопожарной системы.

Вместе с Бомбергером задержали главного архитектора Сочи Владимира Малова и директора МУП Сочи «Водоканал» Сергея Винарского.

Вечером в среду, 24 октября, на Краснодарский край обрушились ливни, подтопило почти 2 тысячи домов. Погибли два человека, еще один пропал. В Сочи рухнул мост через реку Макопсе, прервано движение на федеральной трассе Джубга — Сочи. В ближайшие два дня в регионе действует штормовое предупреждение. Над морем могут появиться смерчи.

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