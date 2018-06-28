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Кадыров рассказал о чеченском методе борьбы с коррупционерами

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Рамзан Кадыров

В Чечне коррупционеров не сажают в тюрьму, а лишают имущества, заявил глава республики Рамзан Кадыров в интервью газете «Известия».

«Аресты губернаторов, глав районов, чиновников заканчиваются судом. А он выйдет через несколько лет и снова станет богатым человеком. Поэтому у нас другая стратегия: если мы видим, что человек допустил ошибку, деньги у него забираем и строим социальный объект, дорогу или помогаем людям», — сказал Кадыров.

По его словам, если человека посадить в тюрьму, то ничего не изменится. «Человек будет сидеть, государство его будет кормить, создавать условия для него. Я считаю, если воровал человек, у него надо полностью все забрать», — подчеркнул политик.

Эти меры местные жители находят эффективными, отметил Кадыров: «Люди видят, что не просто увольняют или сажают, а реально все, что есть, забирают, направляют на социальные нужды».

При этом, по его мнению, в России не следует ужесточать действующее законодательство в области борьбы с коррупцией. Необходимо поменять культуру в целом, чтобы выйти из замкнутого круга. «Одного посадишь — завтра другой придет, третий», — пояснил он.

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