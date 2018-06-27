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Кадыров ответил на критику футбольной базы в Грозном

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что футбольная сборная Египта осталась довольна своей тренировочной базой в Грозном. Его слова приводит ТАСС в среду, 27 июня.

«Мы приняли достойно сборную Египта по футболу. Нет никаких замечаний, наоборот, выражают слова благодарности, все восхищаются. Были там разговоры типа, что Мохаммед Салах хочет уйти из-за Рамзана Ахматовича (...). Это все сплетни наших врагов», — сказал Кадыров.

Так глава Чеченской республики прокомментировал информацию, что парламентский комитет в Египте начал расследование причин поражения их национальной команды на ЧМ по футболу и в числе прочего намерен выяснить, не связано ли это с размещением сборной Египта на базе в Грозном. В частности, депутаты подозревают, что на базе команды не соблюдался режим, якобы там постоянно находились актеры, актрисы и бизнесмены.

Отдельно египетские власти намерены изучить ситуацию с полузащитником сборной Мохаммедом Салахом, который получил от Рамзана Кадырова звание почетного гражданина Чечни. После этого в СМИ появились сообщения, что игрок думает уйти из сборной.

Египтяне на чемпионате мира по футболу попали в группу А с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией. Команда проиграла три матча из трех и заняла последнее место, в результате чего выбыла из соревнования. Мундиаль продлится до 15 июля.

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