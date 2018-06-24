Кадыров одарил Салаха

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подарил нападающему сборной Египта Мохамеду Салаху футболку грозненского клуба «Ахмат». Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Кадыров организовал ужин в честь египетской команды, которая лишилась шансов на выход в 1/8 финала чемпионата мира. На нем он также присвоил Салаху звание почетного гражданина республики. «Обе стороны выразили пожелание в будущем провести товарищеский матч между египетской сборной и футбольным клубом "Ахмат"», — написал Кадыров.

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Перед стартом чемпионата мира правозащитники из организации Human Rights Watch возмутились тем, что глава Чечни прервал отдых нападающего сборной Египта ради публичного выхода в Грозном. Он прибыл к Салаху в отель, когда тот отдыхал в своем номере, и попросил сопровождать его на стадион, где тренировалась команда Египта. Вместе с форвардом он появился на поле под овации зрителей.

Салах на чемпионате мира провел один матч — со сборной России. Первую встречу, с Уругваем, он пропустил, так как продолжал восстанавливаться после травмы плеча.

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