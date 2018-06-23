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Салах стал почетным гражданином Чечни

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Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чеченской Республики. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Рамзан Кадыров.

По его словам, соответствующий указ был подписан сегодня ночью. «На торжественном ужине, который дал в честь сборной Египта, я вручил Мохаммаду Салаху копию Указа и нагрудный значок. Это заслуженное звание!», — отметил Кадыров.

Глава республики также выразил надежду, что со временем чеченский футбольный клуб «Ахмад» и сборная Египта проведут товарищеский матч в Грозном.

Салах выступает за английский «Ливерпуль» с 2017 года. В апреле 2018-го он получил награду лучшего игрока Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2017/18.

19 июня сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1. Египтяне первыми из стран-участниц мундиаля лишились шансов на выход в плей-офф чемпионата мира. Мировое первенство продлится до 15 июля.

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