Салах сыграет против сборной России

Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах вошел в стартовый состав на матч второго тура группового раунда чемпионата мира с командой России. Об этом сообщает пресс-служба Египетской ассоциации футбола.

С первых минут на поле также выйдут голкипер Мохаммед Эль-Шенави, защитники Ахмед Фатхи, Ахмед Хегази, Али Габр, Мохаммед Абдель-Шафи, полузащитники Мохаммед Эль-Ненни, Тарек Хамед, Махмуд Трезеге, нападающие Абдаллах Саид и Марван Мохсен.

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26-летний Салах, который завершил восстановление после травмы перед стартом чемпионата мира, пропустил игру первого тура с командой Уругвая. В первом туре группового этапа россияне обыграли команду Саудовской Аравии (5:0), а египтяне проиграли уругвайцам (0:1).

Встреча группы А между сборными России и Египта пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

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