Салах оказался на грани ухода из сборной после встречи с Кадыровым

Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах может завершить выступления за национальную команду после встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает CNN со ссылкой на близкий к игроку источник.

По его информации, египтянин недоволен тем, насколько широко СМИ освещали его встречу с Кадыровым. По мнению Салаха, его использовали в политических целях. Уход из сборной игрок рассматривает в качестве варианта решения проблемы.

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23 июня Кадыров присвоил египтянину звание почетного гражданина Чеченской Республики. Глава региона сделал это на торжественном ужине в честь сборной Египта.

Салах не принял участие в первом матче египтян против команды Уругвая, который завершился победой южноамериканцев со счетом 1:0. 19 июня форвард вышел на поле против сборной России и отметился реализованным пенальти. Египтяне проиграли россиянам со счетом 1:3 и лишились шансов на выход в 1/8 чемпионата мира.

В заключительном матче группового этапа египтяне сыграют со сборной Саудовской Аравии. Матч пройдет 25 июня и начнется в 17:00 по московскому времени.

Чемпионат мира завершится 15 июля.

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