Кадыров попросил у Путина магистраль

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Путину с просьбой поддержать проект строительства новой Транкавказской высокоскоростной магистрали (ВСМ) от Краснодара до Грозного. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо руководителя региона.

Отмечается, что Кадыров предлагает РЖД строить уже задуманную ВСМ Центр—Юг с участка Ростов-на-Дону—Краснодар и присоединить к нему магистраль до Грозного. По мнению экспертов, стоимость проекта превысит 1 триллион рублей.

По информации издания, Путин поручил главе Минэкономики Максиму Орешкину и министру транспорта Евгению Дитриху рассмотреть предложение. В ведомствах эту информацию подтвердили.

«Сейчас министерство совместно с отраслевыми ведомствами готовит план магистральной инфраструктуры в рамках "Стратегии пространственного развития".— Все объекты, в том числе ВСМ Краснодар—Грозный—Махачкала, должны пройти оценку социально-экономических эффектов и только после этого могут быть включены в план», — отметили представители Минэкономики.

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