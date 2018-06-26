Экономика
 
Последние новости
Подсчитаны потери Германии от антироссийских санкций
Британка пришла на свадьбу с мочалкой на голове и прославилась
Пенсионер случайно проглотил таблетку с отбеливателем и чуть не сгнил
Российские ипотечники массово раскаялись во взятых кредитах
В Камбодже арестовали десятки сдававших «матку напрокат» женщин
Выращен недоразвитый мозг неандертальца
В Дамаск прилетели израильские ракеты
В Китае из-за шутки про председателя запретили телеканал
Украина подготовилась к «стучащему в двери Пиночету»
Новости партнеров

Кадыров попросил у Путина магистраль

Перейти в «Мою Ленту»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Путину с просьбой поддержать проект строительства новой Транкавказской высокоскоростной магистрали (ВСМ) от Краснодара до Грозного. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо руководителя региона.

Отмечается, что Кадыров предлагает РЖД строить уже задуманную ВСМ Центр—Юг с участка Ростов-на-Дону—Краснодар и присоединить к нему магистраль до Грозного. По мнению экспертов, стоимость проекта превысит 1 триллион рублей.

По информации издания, Путин поручил главе Минэкономики Максиму Орешкину и министру транспорта Евгению Дитриху рассмотреть предложение. В ведомствах эту информацию подтвердили.

«Сейчас министерство совместно с отраслевыми ведомствами готовит план магистральной инфраструктуры в рамках "Стратегии пространственного развития".— Все объекты, в том числе ВСМ Краснодар—Грозный—Махачкала, должны пройти оценку социально-экономических эффектов и только после этого могут быть включены в план», — отметили представители Минэкономики.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Высокоскоростное продвижение
Другие материалы рубрики
Экономика16:4821 июня

«Мы уверены в своей правовой позиции»

Вице-президент «Просвещения» о плюсах защиты интеллектуальной собственности в РФ
15:4522 июня

США захотели ввести санкции против еще одного российского олигарха

22:0125 июня

Суд подтвердил безопасность воздуха в метро и на МЦК для пассажиров

11:1618 июня

Задорнов рассказал об отношениях ВТБ и «Открытия»

Экономика00:0322 июня

Припекло

Россия бросает одних союзников ради других. Все дело в нефти
16:5125 июня

Онлайн-ритейлер впервые продаст акции на краудинвестинговой площадке

02:18Сегодня

США обвинили в попытке протолкнуть в Европу свой газ

15:4725 июня

К спору о ценах на бензин захотели привлечь Путина

Экономика10:1115 июня

«Требуйте везде оленину!»

От развития оленеводства зависит жизнь коренных народов Севера
00:3316 июня

Россия избавилась от госдолга США

14:1525 июня

Билл Гейтс вложился в создание умирающих после секса комаров-мутантов

12:3725 июня

Дания испугалась США и задержала разрешение на «Северный поток-2»

Россия
Русская боль
Сколько стоит избить и покалечить россиянина, если ты полицейский
Россияне смогут избежать тюрьмы за репосты
«Удар был страшный, машину смяло в гармошку»
После автокатастрофы Диану спасет только реконструкция черепа
Российские медведи начали жить по православному календарю
«Вы бы хотели стать президентом?»
Двойник Путина должен был работать в банке, но судьба сложилась иначе
В Башкирии судья сделала в зале заседания «магический круг» из соли
Рабочие пролили расплавленный битум на подростка
Все материалы
Мир
Хуже Сирии
Богатейшие страны мира устроили в нищем Йемене кровавый замес. Всем наплевать
В Дамаск прилетели израильские ракеты
Старая беда
Германия готова послать Меркель подальше. Вместе с мигрантами и всей Европой
Трамп призвал убрать грязь в изгнавшем его соратницу ресторане
Подсчитаны потери Германии от антироссийских санкций
Отравленный Скрипаль обогатится за счет британских властей
В Китае из-за шутки про председателя запретили телеканал
Все материалы
Бывший СССР
Цвет нации синий
Литва нашла свой «Боярышник» и спивается. Власти бессильны
Зарезавшие цыгана украинские школьники оказались злыми трезвенниками
Украина подготовилась к «стучащему в двери Пиночету»
Вскрыли консервы
На Украине делают современное оружие из подручных средств. Покупают даже шейхи
Венгерский министр ответил на украинские обвинения в работе на Россию
В Раде заявили о доведении Украины до обнищания
СБУ поищет компромат на премьер-министра Украины
Все материалы
Экономика
Забей на деньги
Редкие и великолепные футбольные купюры со всего мира
«Мы уверены в своей правовой позиции»
Вице-президент «Просвещения» о плюсах защиты интеллектуальной собственности в РФ
Припекло
Россия бросает одних союзников ради других. Все дело в нефти
Суд подтвердил безопасность воздуха в метро и на МЦК для пассажиров
Кадыров попросил у Путина магистраль
Онлайн-ритейлер впервые продаст акции на краудинвестинговой площадке
США обвинили в попытке протолкнуть в Европу свой газ
Все материалы
Силовые структуры
«За мной пришли девять человек»
Охранник стал угрозой для наркобизнеса в тюрьме. Его уволили и отправили под суд
«Они едут по этапу в костюмах от Brioni»
Силовики мотают сроки на своих зонах. Там генералы становятся завхозами
Аслан УсоянДон Хасан
Главный мафиози России стоял за всеми воровскими войнами и не щадил никого
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Топ-менеджера заподозрили в сливе за рубеж схем электроснабжения ДНР и Крыма
Работавшую в «Макдоналдсе» студентку из Дагестана завербовали террористы
Двое армянских воров в законе вышли из колоний в России
Все материалы
Наука и техника
«Мы получим новый Чернобыль»
Главную русскую реку превратили в ядовитую помойку. Это угрожает всей России
Грязь и слезы
Братские могилы и страшная правда на потерянных фронтовых снимках
Глубокие тайны
Что скрывают секретные американские бункеры
В космосе нашли стреляющую лазером аномалию
Выявлена массовая эпидемия загадочной «паразитической» болезни
В России нашли деньги на «царь-торпеду» академика Сахарова
Пентагон показал треугольное колесо
Все материалы
Спорт
Они вернулись
Россия разгромно проиграла Уругваю. Впереди решающий матч
Россия потерпела разгромное поражение на чемпионате мира
Египтянин комментировал игру сборной на ЧМ и умер
45-летний египтянин стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира
Стал известен соперник сборной России в плей-офф чемпионата мира
Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Уругваем
«Ждали грязи и грубых русских»
Тысячи иностранцев захватили Россию. И остались от нее в восторге
Все материалы
Культура
Ведьмы из дыр
Почему безумный Шекспир становится все актуальней
Французский отец русского балета
«Он назвал меня педиком, и я вправил ему ребра внутрь»
Они насиловали и убивали, но их все равно боготворят — за музыку
В песне This Is America Дональда Гловера нашли плагиат
Беда и женщины на скорую руку
Кино недели: от «8 подруг Оушена» до «Фобии»
Русские школьники воздвигли мемориал XXXTentacion и столкнулись с фанатами
Голый мужчина притворился торшером и постоял в филармонии Владивостока
Все материалы
Интернет и СМИ
Апокалипсис завтра
Эти фотографы предупреждают человечество о скорой гибели
Солнце на пятнах
Они терпят обрезания, побои и унижения, но все равно верят в жизнь
«Хуже неулыбающегося русского — только улыбающийся русский»
Иностранные журналисты резко полюбили Россию. Но есть неприятный нюанс
Болельщики нашли виновного в проигрыше сборной России
Уходят лучшие
Интернет под угрозой уничтожения. Первыми падут мемы
Познер объяснил агрессивность россиян отрывом от советского прошлого
Фальшивое сообщение в WhatsApp заставило десятки людей избивать нищих
Все материалы
Ценности
Натянули
Мужчины носят узкие джинсы и не чувствуют себя ущемленными
Сельская мафия
Гопники, педанты и русские шансонье: в Милане пояснили за шмот
Король дефицита
Женщины, ордена и американские подарки Брежнева. А еще он любил дичь
Мелания Трамп оскандалилась из-за надписи на плаще
Разбитая звезда
Мужчины сломали ей жизнь, но она остается примером для многих
Ратаковски сделала себе бикини и пришла в нем на пляж
Хамство Стефано Габбаны обернулось крахом для бизнеса
Все материалы
Путешествия
Аргентинец Матиас Амайя, доехавший до России на велосипеде за пять летПоехавшие
Немец на тракторе, аргентинец на колесах и исландская «Нива» попали в Россию
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
Угощайтесь!
Чем кормили в самолетах полвека назад
Меган Маркл запретили есть ее любимое блюдо в путешествиях
Назван улучшающий вкус еды в самолетах ингредиент
Назван российский город с самым дешевым жильем
На популярном у россиян курорте запретили фотографироваться
Все материалы
Из жизни
«Местные обращают внимание на иностранок»
История россиянки, перебравшейся в Италию
Концы в воду
После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
«Он пырнул меня в живот и оставил умирать»
Геев и лесбиянок режут, сажают и унижают. Они не сдаются
Сотни пухлых китаянок заслужили бесплатные развлечения
Две девушки перевели через дорогу нерешительного аллигатора
Доказана польза позднего подъема в школу
Австралиец трижды за месяц выиграл в лотерею миллионы
Все материалы
Суперуниверсалы
Как бы выглядели Mercedes S-класса, Tesla Model S или Nissan GT-R для дачников?
Самые надежные кроссоверы
Топ самых беспроблемных вседорожных автомобилей 2018
Это фиаско, братан?
В Ле Мане сошли российские прототипы BR1 — почему это шаг к возможному успеху
Бензина мне, бензина!
Тест обновленного Infiniti QX80 — главные причины для радости и грусти
Volkswagen Jetta преодолеет 330 километров в час
«Октавию» с пробегом 700 тысяч километров превратили в новую машину
Женщина разбила Ferrari через пару минут после выезда от дилера
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы