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Жители Сочи испугались дефицита топлива и устроили коллапс

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В Сочи из-за паводка, вызванного обильными дождями, нарушилось движение транспорта. В соцсетях местные жители сообщают о коллапсе на дорогах и опасаются, что на заправках закончится топливо. Подписчики паблика «ДТП и ЧП | Сочи» во «ВКонтакте» выложили снимок с очередью перед АЗС.

«Транспортный коллапс на заправках. Причем на некоторых топлива уже нет. Что тогда будет твориться завтра? Общественный транспорт, похоже, тоже перестанет ходить», — говорится в подписи к посту. В комментариях сочинцы призвали не поддаваться панике и напомнили, что «дорогу размывает не в первый раз».

Автомобилисты опасаются, что может возникнуть дефицит бензина и дизельного топлива из-за того, что с Сочи временно прервано сообщение, уточняет Maks Portal. Между тем местные власти стараются всех успокоить. «Имеющихся в городе запасов продовольствия, топлива и другой жизненно важной продукции полностью хватит до восстановления транспортного сообщения. Проблем с обеспечением города всем необходимым нет», — заверил представитель местного муниципалитета, передает «Сочи Экспресс».

Сильные ливни идут в Краснодарском крае с 24 октября. Мощный циклон привел к наводнению, затоплению железнодорожных путей и обрушению автомобильного моста. Также приостановлено железнодорожное сообщение: участок Туапсе — Кривенковская подтоплен.

На федеральной трассе А-147 Джугба — Сочи из-за паводка рухнул 20-метровый участок моста через реку Макопсе, который расположен в Лазаревском районе Сочи. Движение в сторону города закрыто до 27 октября.

Контролировать работы по ликвидации паводка приедет глава МЧС Евгений Зиничев, дополнительно к работам привлекут более 100 спасателей, отмечает ТАСС.

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