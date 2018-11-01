Жители Сочи пожаловались на отсутствие помощи после наводнения

Жители Сочи рассказали, что не все пострадавшие от наводнения смогли получить компенсацию и помощь в ликвидации последствий потопа. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает «Кавказский узел».

Как рассказали изданию сочинцы, материальные выплаты предусмотрены только для зарегистрированных владельцев подтопленного жилья. Те, кто проживал без регистрации или купил жилье недавно и не успел прописаться, помощи не получили.

Кроме того, мэрия не предоставила им обещанную рабочую силу для устранения последствий наводнения. «Мы работаем ежедневно с утра до ночи и на своей придомовой территории, и в квартирах, очень устаем. Но помощи по уборке нет», — рассказала одна из местных жительниц.

По данным администрации Краснодарского края, за полную утрату имущества на каждого зарегистрированного члена семьи полагается по 100 тысяч рублей, за частичную — по 50 тысяч. Кроме того, пострадавшим, в зависимости от степени полученного вреда, выплатят от 200 до 400 тысяч рублей. Семьям погибших будет перечислено по миллиону рублей.

По словам местных жителей, полученные компенсации едва ли смогут перекрыть все расходы и потери после потопа.

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29 октября Российские железные дороги (РЖД) направили для пострадавшего региона грузовые поезда с продукцией первой необходимости. В составе были переданы автомобильное и авиационное топливо, мука и продовольственные товары.

В октябре на Краснодарский край обрушились сильные ливни с грозами и шквалистым ветром. Из-за мощной стихии произошло подтопление свыше полутора тысяч жилых домов в Туапсинском, Апшеронском районах Кубани, а также в населенных пунктах городского округа Сочи. В городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации и нарушено движение автомобильного и железнодорожного транспорта. Сообщалось, что в результате наводнения погибли шесть человек.

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