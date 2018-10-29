В затопленный Сочи отправили первые поезда с едой и топливом

Российские железные дороги (РЖД) запустили движение грузовых поездов в Сочи с продукцией первой необходимости для региона. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«На направлении Горячий Ключ — Адлер началось движение грузовых поездов, с продукцией для нужд региона. Первый грузовой состав с топливом для самолетов и автомобилей, мукой и продовольствием уже проследовал на станцию Адлер. Также сегодня на станцию Туапсе прибыло пять грузовых составов», — отметили представители РЖД.

В компании добавили, что в ближайшие сутки движение сформированных грузовых поездов будет введено в график.

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Железнодорожное сообщение Горячий Ключ — Адлер было прервано 24 октября на перегоне Греческий — Кривенковская из-за размытия путей в результате наводнения в Краснодарском Крае. 27 октября было открыто движение поездов по одному пути между станциями Туапсе и Горячий Ключ, отметили в РЖД.

Из-за мощного циклона произошли подтопление свыше 1,5 тысячи жилых домов в Туапсинском, Апшеронском районах Кубани, а также в населенных пунктах городского округа Сочи. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. 26 октября сообщалось, что жертвами стихии стали шесть человек.

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