Россияне массово отказались ехать в Сочи

Несколько десятков российских туристов отменили свои поездки в Сочи из-за паводка. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Директор компании «Национальный туроператор "АЛЕАН"» Оксана Булах рассказала о том, что некоторые путешественники не смогли добраться до Сочи в четверг, 25 октября, и отменили свои поездки. В связи с чрезвычайной ситуацией брони на заезды 26–27 октября туроператор отменяет без штрафов.

Также о проблемах с транспортом, возникших у туристов, объявил туроператор «Дельфин». По данным компании, примерно 50 россиянам не удалось добраться до Сочи и Абхазии на поезде, однако об отмене туров пока не сообщалось.

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25 октября сообщалось, что в Лазаревском районе Сочи из-за паводка разрушился мост через реку Макопсе. В городе нарушено движение транспорта. Автомобилисты жалуются на коллапс на дорогах и опасаются, что на заправках может закончиться бензин.

Вечером в среду, 24 октября, на Краснодарский край обрушились ливни, подтопило почти две тысячи домов. Из-за мощного циклона произошли подтопления свыше полутора тысяч жилых домов в Туапсинском, Апшеронском районах Кубани, а также в населенных пунктах городского округа Сочи.

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