Кубань начала готовиться к новому удару стихии

Мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил, что городские оперативные службы готовятся к следующему сильному дождю в ночь с 25 на 26 октября, передает ТАСС.

«Обещали опять ливни, поэтому наши спасатели придут к 18:00 и встанут на вахту. Они будут мониторить реки и не допускать, чтобы люди оказались в сложной ситуации», — рассказал Пахомов.

МЧС Краснодарского края распространило экстренное предупреждение для местных жителей об усилении ветра, грозах и граде на территории региона 25 и 26 октября, сообщает агентство.

В связи с подтоплением в Сочи был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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В городе нарушено движение транспорта. Автомобилисты жалуются на коллапс на дорогах и опасаются, что на заправках может закончиться бензин. В Лазаревском районе паводок разрушил часть трассы Джубга — Сочи, в результате чего было повреждено 20 метров дорожного полотна на подходе к мосту через реку Макопсе.

Проливные дожди идут в Краснодарском крае с 24 октября. Из-за мощного циклона произошли подтопления свыше полутора тысяч жилых домов в Туапсинском, Апшеронском районах Кубани, а также в населенных пунктах городского округа Сочи.Также приостановлено железнодорожное сообщение на участке Туапсе — Кривенковская.

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