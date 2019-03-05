Упавший с крыши снег оставил мэра российского города без машины

В Якутске пласт снега обрушился с крыши дома на служебный автомобиль мэра города Сарданы Авксентьевой, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент по связям с общественностью администрации городского округа.

В результате инцидента никто не пострадал, но машину — Toyota Camry — пришлось отправить в ремонтный сервис. Автомобиль был застрахован, заявили агентству в мэрии.

Еще до произошедшего исполняющий обязанности главы города Владимир Федоров поручил управляющим компаниям усилить работу по очистке крыш зданий. «Снега в эту зиму выпало больше нормы, поэтому внимание нужно уделять не только уборке и вывозу снега с тротуаров, дворов и дорог, но и с крыш домов. Безопасность людей, сохранность их имущества — прямая обязанность управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд», — цитирует чиновника РИА Новости.

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Федоров также обратился к горожанам с просьбой проявлять осторожность, не пересекать оградительные ленты во время очистки крыш от снега.

Сардана Авксентьева, по информации агентства, в настоящее время находится в краткосрочном отпуске.

В начале февраля наледь упала на студентов с крыши Петербургского государственного химико-фармацевтического университета. В результате скончался пятикурсник Бабурбек Очилов, учившийся на провизора. Его друг с множественными травмами был доставлен в больницу. Впоследствии выяснилось, что проректор, который должен был контролировать состояние кровли университета и ее очистку, получил от обслуживающей компании взятку в размере не менее 50 тысяч рублей, и работы должным образом выполнены не были.

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