Следователи предостерегли ходящих по тонкому льду россиян

Московские следователи решили рассказать россиянам о возрастающем зимой риске несчастных случаев. Соответствующее обращение опубликовано на сайте столичного главка Следственного комитета России (СКР) в среду, 12 декабря.

«Особого внимания родителей заслуживают самостоятельные пешие передвижения детей на длительное расстояние, в том числе к месту учебы и обратно», — отметили в СКР.

В числе зимних опасностей следователи назвали тонкий лед на поверхности водоемов, гололед на дорогах, а также падение снега и наледи с крыш зданий.

Чтобы благополучно дожить до весны, в СКР предложили «принять дополнительные меры» и учесть погодные условия.

Ранее, 9 декабря, сообщалось о появлении в сети ведомственного документа МЧС, предписывающего к новому году «выдать костюмы оленей» сотрудникам, имеющим дисциплинарные взыскания. Подлинность приказа не установлена.

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