Сотрудникам МЧС выдадут костюмы оленей и шапки с помпонами

В сети появился документ, в котором утверждается, что у сотрудников МЧС, заступающих на дежурство в новогоднюю ночь, будет особая форма. Фотография приказа опубликована в Telegram-канале «338». Подлинность документа не подтверждена.

В приказе от 14 октября «Об организации праздничной атмосферы в подразделениях федеральной противопожарной службы МЧС России в период новогодних и рождественских праздников» начальников подразделений обяжут обеспечить заступающую в новогоднюю ночь смену «праздничными новогодними колпаками красного цвета с белыми помпонами и белым кантом». При этом колпаки должны быть оборудованы кокардой установленного образца. «Личному составу, имеющему дисциплинарные взыскания выдать костюмы оленей», — говорится в приказе.

Действителен ли этот документ или это шутка, канал не уточняет.

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