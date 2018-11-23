Теннисист в карнавальном костюме избил друга и скрылся

Полиция Лос-Анджелеса арестовала американского теннисиста Джастина Гимелстоба (Justin Gimelstob) в связи с нападением на друга в канун Хэллоуина (31 октября). Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

Согласно материалам дела, 41-летний спортсмен напал на Рэнделла Кэплэна около 18:30 по местному времени на глазах его жены, двухлетней дочери и еще одного свидетеля. Бывший теннисист нанес потерпевшему более 50 ударов, из-за чего у него остались серьезные ушибы и синяки. В ходе избиения Гимелстоб кричал, что собирается убить его, однако Кэплэн узнал нападавшего только после того, как тот убежал.

Отмечается, что теннисист был одет в костюм пилота из фильма «», что позволило остаться ему инкогнито в момент нападения.

Причиной нападения могли стать сложные отношения Гимелстоба с бывшей женой, которую он ревновал к другу. В 2016 году женщина просила суд оформить запрет спортсмену приближаться к ней, утверждая, что он проявлял насилие, домогался и оскорблял ее на глазах у их ребенка.

Позднее Гимелстоб был отпущен под залог в размере 50 тысяч долларов.

Гимелстоб — бывший теннисист и двукратный победитель турнира «Большого шлема» в парном разряде.

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