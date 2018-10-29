Роналду пожаловался на нарушившее его жизнь обвинение в изнасиловании

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о том, как на его жизнь повлияло обвинение в изнасиловании со стороны американки Кэтрин Майорги. Слова спортсмена приводит France Football.

«Эта ситуация, безусловно, нарушила мою жизнь. У меня есть подруга, четверо детей, мать, сестры, брат, семья, с которой я очень близок. Не говоря уже о моей репутации, которую берут за пример… Представьте, каково это, когда вас обвиняют в изнасиловании, не важно, есть у вас все это или нет. Я знаю, кто я такой и что сделал. Правда однажды выйдет на свет», — сказал 33-летний футболист. Он также отметил, что его родственники тяжело переносят ситуацию с обвинениями.

25 октября Роналду отметил, что уверен в своих адвокатах. Он подчеркнул, что правда должна выйти на первый план.

Майорга первой публично выступила с обвинениями в изнасиловании в адрес португальского нападающего. По ее словам, инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Майорга утверждала, что футболист выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Роналду обвинения отверг.

Адвокат Майорги Лесли Стовалл заявил, что не только его клиентка пострадала от Роналду. По словам юриста, еще три женщины обвинили форварда «Ювентуса» в изнасиловании.

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